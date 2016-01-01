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أفتاتي يتهم "المقدمين" بنقل المواطنين إلى مكاتب الاقتراع بوجدة و حثهم على التصويت لحزب البام

بواسطة أخبارنا المغربية 11 دقيقة مضت
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أفتاتي يتهم "المقدمين" بنقل المواطنين إلى مكاتب الاقتراع بوجدة و حثهم على التصويت لحزب البام

أخبارنا المغربية ــ وجدة

على غرار الأنباء التي تحدثت قبل أيام، عن قيام أعوان السلطة على حث ساكنة بعض القرى بإقليم وزان على التصويت لصالح حزب الأصالة و المعاصرة، سجل القيادي في حزب العدالة و التنمية عبدالعزيز أفتاتي واقعة مماثلة لذلك بمدينة وجدة.

و اتهم أفتاتي عددا من "الشيوخ"، و"المقدمين" تحت إشراف القياد يحثون المواطنين على التصويت لفائدة حزب الأصالة والمعاصرة،  كما يقوم بعضهم بالتكفل بنقل المنتخبين إلى مكاتب التصويت و دعوتهم للتصويت على الحزب المذكور.

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