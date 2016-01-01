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بنكيران من داخل مركز التصويت : ننتظر النصر

بواسطة أخبارنا المغربية 11 دقيقة مضت
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بنكيران من داخل مركز التصويت : ننتظر النصر

 

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

حل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية قبل قليل بمركز للتصويت بحي الليمون بالرباط حيث يقيم من أجل الإدلاء بصوته برسم الانتخابات التشريعية التي انطلقت اليوم.

بنكيران الذي كان محاطا بعدد من أتباعه ومؤيديه عبر لوسائل الإعلام عن ثقته الكبيرة في فوز حزبه في الانتخابات حيث قال " قمنا بحملة قوية ونظيفة وننتظر من الشعب أن يقوم بواجبه أيضا، ننتظر النصر والحصول على المرتبة الأولى".

 
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