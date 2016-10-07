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عادل بنحمزة لـ "أخبارنا": حزب الاستقلال سيحتل المرة الاولى و هذه النتائج المتوقعة

بواسطة أخبارنا المغربية 26 دقيقة مضت
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عادل بنحمزة لـ "أخبارنا": حزب الاستقلال سيحتل المرة الاولى و هذه النتائج المتوقعة عادل بنحمزة لـ "أخبارنا": حزب الاستقلال سيحتل المرة الاولى و هذه النتائج المتوقعة

أخبارنا المغربية - ع. بوسحابة

قال عادل بنحمزة الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال وعضو مجلس النواب ، في اتصال هاتفي مع موقع أخبارنا" أن حزبه  سيحتل المرة الاولى في الانتخابات .

و قال بنحمزة بان حزب الاستقلال سيحسن تموقعه مقارنة مع الولاية السابقة و توقع ان يضيف ازيد من 10 مقاعد اخرى.

و رفض  الناطق الرسمي باسم حزب الوردة التعليق على النتائج التي سيتحصل عليها البيجيدي و البام.

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1 | d
اوا باز
tu reve mon petit
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/10/07 - 02:37
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

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