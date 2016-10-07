عادل بنحمزة لـ "أخبارنا": حزب الاستقلال سيحتل المرة الاولى و هذه النتائج المتوقعة
أخبارنا المغربية - ع. بوسحابة
قال عادل بنحمزة الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال وعضو مجلس النواب ، في اتصال هاتفي مع موقع أخبارنا" أن حزبه سيحتل المرة الاولى في الانتخابات .
و قال بنحمزة بان حزب الاستقلال سيحسن تموقعه مقارنة مع الولاية السابقة و توقع ان يضيف ازيد من 10 مقاعد اخرى.
و رفض الناطق الرسمي باسم حزب الوردة التعليق على النتائج التي سيتحصل عليها البيجيدي و البام.
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