منيب لـ "أخبارنا" : "اليسار الاشتراكي الموحد" سيحقق نتائج مهمة و "البيجيدي" يتوفر على حظوظ كبرى لهذا السبب
أخبارنا المغربية ـ ع. الوزاني
قالت نبيلة منيب ، الأمينة العامة لحزب اليسار الاشتراكي الموحد ، في اتصال هاتفي مع موقع أخبارنا" أن حزبها يسير في الطريق الصحيح بفضل التعاطف الكبير للمغاربة في مختلف التجمعات الحزبية التي نظمها في اطار حملته الانتخابية ، مضيفة أن هذا الامر يعكس مدى وعي مختلف فئات الشعب المغربي بجدوى العمل السياسي الذي يقوم بها حزبها في السنوات الاخيرة .
و توقعت منيب أن يحرز حزب اليسار الاشتراكي الموحد نتائج مهمة في اقتراع اليوم الجمعة، كما أوضحت أن حزب العدالة و التنمية يتوفر على حظوظ كبرى في الانتخابات البرلمانية بفضل توفره على قاعدة أنصار كبرى ملتزمين معه منذ سنوات ، و انتقدت في ذات الاتصال الموقف السلبي للسلطات تجاه ما وصفتها بالتحركات المشبوهة و الطرق الغير مشروعة التي ينهجها مرشحوا الاصالة و المعاصرة.
منيب انتقدت بشدة فكرة المقاطعة التي عبرت عليها بعض الجهات و اكدت انها ليست بالحل الامثل من اجل تحقيق التغيير.
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