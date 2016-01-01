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منيب لـ "أخبارنا" : "اليسار الاشتراكي الموحد" سيحقق نتائج مهمة و "البيجيدي" يتوفر على حظوظ كبرى لهذا السبب

بواسطة أخبارنا المغربية 26 دقيقة مضت
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منيب لـ "أخبارنا" : "اليسار الاشتراكي الموحد" سيحقق نتائج مهمة و "البيجيدي" يتوفر على حظوظ كبرى لهذا السبب منيب لـ "أخبارنا" : "اليسار الاشتراكي الموحد" سيحقق نتائج مهمة و "البيجيدي" يتوفر على حظوظ كبرى لهذا السبب

أخبارنا المغربية ـ ع. الوزاني

قالت نبيلة منيب ، الأمينة العامة لحزب اليسار الاشتراكي الموحد  ، في اتصال هاتفي مع موقع أخبارنا" أن حزبها يسير في الطريق الصحيح بفضل التعاطف الكبير للمغاربة في مختلف التجمعات الحزبية التي نظمها في اطار حملته الانتخابية ، مضيفة أن هذا الامر يعكس مدى وعي مختلف فئات الشعب المغربي بجدوى العمل السياسي الذي يقوم بها حزبها في السنوات الاخيرة .

و توقعت منيب أن يحرز حزب اليسار الاشتراكي الموحد نتائج مهمة في اقتراع اليوم الجمعة، كما أوضحت أن حزب العدالة و التنمية يتوفر على حظوظ كبرى في الانتخابات البرلمانية بفضل توفره على قاعدة  أنصار كبرى ملتزمين معه منذ سنوات ، و انتقدت في ذات الاتصال الموقف السلبي للسلطات تجاه ما وصفتها بالتحركات المشبوهة و الطرق الغير مشروعة التي ينهجها مرشحوا الاصالة و المعاصرة.

منيب انتقدت بشدة فكرة المقاطعة التي عبرت عليها بعض الجهات و اكدت انها ليست بالحل الامثل من اجل تحقيق التغيير.

 
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