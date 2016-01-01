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مراسلة لجنة الانتخابات بشأن قيام أعضاء لائحة حزب بتوزيع إعلانات انتخابية يوم الاقتراع

بواسطة أخبارنا المغربية 20 دقيقة مضت
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مراسلة لجنة الانتخابات بشأن قيام أعضاء لائحة حزب بتوزيع إعلانات انتخابية يوم الاقتراع

أخبارنا المغربية 

أعلن خالد أدنون الناطق الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الحزب راسل كلا من وزيري العدل والحريات والداخلية بشأن اعتراض أعضاء ومناصرين للائحة حزب العدالة والتنمية بالدائرة المحلية بتازة للناخبين وقيامهم بتوزيع إعلانات انتخابية ودعوة الناخبين إلى التصويت على لائحة حزب العدالة والتنمية، يوم الاقتراع أي السابع من أكتوبر 2016.

وقد تمت معاينة هذه المخالفة صباح اليوم  في مداخل ثانوية الكندي حي المسيرة 2 بتازة، وهو ما يعد مخالفا لما نصت عليه المادة 39 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب. وقد التمس حزب الأصالة والمعاصرة من السيد وزير العدل والحريات إعطاء تعليماته لفتح تحقيق من طرف النيابة العامة بخصوص هذه المخالفة الانتخابية وكما  التمس من السيد وزير الداخلية إعطاء تعليماته  للمصالح المعنية من أجل تطبيق القانون والتدخل الفعلي لمنع تكرار مثل هذه المخالفات.

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