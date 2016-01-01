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سلطات تنغير ترد على فيديو برلماني يتهم مكتب التصويت وعون سلطة بخروقات خطيرة

بواسطة أخبارنا المغربية 44 دقيقة مضت
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سلطات تنغير ترد على فيديو برلماني يتهم مكتب التصويت وعون سلطة بخروقات خطيرة سلطات تنغير ترد على فيديو برلماني يتهم مكتب التصويت وعون سلطة بخروقات خطيرة

أخبارنا المغربية - تنغير

أفادت السلطات المحلية لإقليم تنغير في بلاغ توصل به موقع "أخبارنا المغربية"، أنه على إثر قيام مستشار برلماني لأحد الأحزاب السياسية بإقليم تنغير بترويج مقطعي فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم من خلاله توصله بمعلومات بوجود خروقات انتخابية بمكتب التصويت رقم 14 بجماعة "تاغزوت نايت عطى" من قبيل عدم قيام رئيس مكتب التصويت بوضع المداد غير القابل للمحو للناخبين، وتصويت الناخبين دون حضورهم بما فيهم الأموات، مع التهديد بوقف التصويت بهذا المكتب، إضافة إلى اتهام عون سلطة في مقطع فيديو آخر بتوجيه الناخبين بمكتب التصويت الكائن بقصر آيت عمار الكائن بجماعة ألنيف، فإن الأبحاث التي باشرتها الجهات المختصة أكدت أن الادعاءات التي روج لها المستشار البرلماني لا أساس لها من الصحة.

و حسب ذات البلاغ  فان مكتب التصويت المشار إليه يضم 04 من ممثلي وكلاء اللوائح الانتخابية يتابعون عملية التصويت التي تمر طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

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