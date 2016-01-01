سلطات وجدة تتخذ هذا الاجراء في حق عون سلطة و توضح حقيقة دعوته لناخبين بالتصويت لـ"البام"

أخبارنا المغربية - وجدة

كذبت السلطات المحلية لعمالة وجدة ما تداولته بعض المنابر الإعلامية حول قيام أحد أعضاء حزب معين باتهام أعوان السلطة في مدينة وجدة بحث المواطنين على التصويت لفائدة حزب آخر ( في اشارة الى حزب الأصالة و المعاصرة)، وأنه ضبط أحد "القياد"، المعروفين، صباح اليوم الجمعة، في المقاطعة 13 في وجدة، يدعو المواطنين إلى التصويت لصالح "هذا الحزب"، حيث احتج عليه أمام المواطنين، قبل أن يلوذ بالفرار، حيث أكدت السلطات المحلية أن "هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة".

و أوضحت في بلاغ بهذا الخصوص ، أن الأمر يتعلق بعون سلطة وليس رجل سلطة بمدرسة فاطمة الفهرية التابعة للملحقة 13 بوجدة، كان يتواجد في الجناح الإداري بالمؤسسة بعيدا عن مكاتب التصويت.

وعلى الرغم من عدم وجود أي أدلة على الادعاءات الواردة في ما تم تداوله، فإن عون السلطة المعني بالأمر تم إلحاقه بمصالح العمالة كإجراء احترازي.