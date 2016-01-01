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خاص...شباط يحسم موقفه ويقرر التحالف مع هذا الحزب

بواسطة أخبارنا المغربية 26 دقيقة مضت
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خاص...شباط يحسم موقفه ويقرر التحالف مع هذا الحزب

 

أخبارنا المغربية : الرباط

علمت أخبارنا المغربية من مصادر استقلالية مطلعة أن قيادة الحزب قد حسمت تقريبا في شأن تحالفاتها المستقبلية التي ستلي الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية.

وحسب مصادرنا، فإن حزب الميزان قرر التحالف مع العدالة والتنمية بقيادة عبد الاله بنكيران لخوض التجربة الحكومية القادمة سواء احتل الصدارة أم لا.

وأضافت مصادرنا أن قيادة الحزب قد أعدت بالفعل مذكرة مطالب ستقدمها لبنكيران، حيث سيعني موافقة المصباح عليها الدخول في تحالف بين الحزبين كما حدث سنة 2011.

هذا وكانت بعض المؤشرات تصب في إمكانية انضمام شباط إلى الحلف الذي يقوده الأصالة والمعاصرة ضد البيجيدي، إلا أن التصريحات القوية التي وجهها شباط ضد العماري كانت دليلا على تغير جذري في المواقف.

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