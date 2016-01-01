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زاكورة .. الاستماع الى شاهد عيان في محاولة استمالة أستاذ لناخبين داخل فضاء مدرسة

بواسطة أخبارنا المغربية 19 دقيقة مضت
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زاكورة .. الاستماع الى شاهد عيان في محاولة استمالة أستاذ لناخبين داخل فضاء مدرسة زاكورة .. الاستماع الى شاهد عيان في محاولة استمالة أستاذ لناخبين داخل فضاء مدرسة

أخبارنا المغربية : 

أفادت السلطات المحلية لإقليم زاكورة ، أن أحد أعضاء المكتب المحلي لهيئة سياسية بالجماعة الترابية "بوزروال" بدائرة "تنزولين"، حاول يومه الجمعة استمالة أصوات الناخبين داخل فضاء مدرسة، يعمل بها أستاذا للتعليم الابتدائي، وذلك للتصويت لفائدة حزب سياسي معين.

السلطات المحلية و حسب بلاغ لها،  أفادت أن الشخص المذكور كان موضوع شكاية وجهت إلى مصالح الدرك الملكي من طرف إحدى الهيئات المتنافسة والتي تتوفر على شاهد عيان على محاولة الأستاذ المذكور استمالة الناخبين للتصويت لفائدة حزبه، حيث أصدرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بزاكورة تعليمات بالاستماع للشاهد.

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