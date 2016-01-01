قبل ساعة من إقفال مكاتب التصويت .. نسبة المشاركة في خريبكة تقارب 23 في المائة

نورالدين ثلاج من خريبكة

أوردت مصادر من عمالة خريبكة أن نسبة التصويت بدائرة خريبكة الانتخابية قاربت 23 في المائة إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة 7 أكتوبر .

ويتنافس على مقاعد دائرة خريبكة الستة 25 لائحة، حيث ستنحصر المنافسة بين ثمانية أحزاب كبرى منها العدالة والتنمية، التقدم والإشتراكية، التجمع الوطني للأحرار، الإتحاد الدستوري، الاستقلال، الحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي وابأصالة والمعاصرة، فيما تبقى حظوظ باقي الأحزاب ضئيلة جدا .

وتجدر الإشارة إلى أن الإقبال على مكاتب التصويت إلى حدود منتصف النهار كان محتشما ولم تتجاوز فيه نسبة المشاركة 9 في المائة.