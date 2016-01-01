طريف بالصورة .. 3 أشخاص يقومون بالتصويت دفعة واحدة في نفس المعزل بتطوان
بواسطة 35 دقيقة مضت
أخبارنا المغربية ـ تطوان
أفادت مصادر محلية بمدينة تطوان أن عددا من الخروقات تم رصدها صباح اليوم الجمعة في اطار اقتراع 7 أكتوبر 2016 ، خصوصا بالعالم القروي، من بينها قيام 3 أشخاص بالتصويت في نفس المعزل دفعة واحدة في المكتب رقم 200 بمدينة تطوان .
و أشار موقع "الشمال24" الذي نقل الواقعة الى وقوع عدد من الخروقات القانونية في مختلف المكاتب والأحياء، مشيرا الى قيام مستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس جماعة جبل لحبيب بنقل مواطنين على متن سيارته الخاصة.
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