عاجل: هذه هي نسبة المشاركة في الإنتخابات على الصعيد الوطني

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طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بساعة اختتام الاقتراع، انتهت عملية التصويت في تمام الساعة السابعة مساءً.

وحسب المعلومات المتوصل بها من مختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، فإن عملية التصويت مرت في ظروف عادية، حيث بلغت النسبة المؤقتة للمشاركة إلى غاية الساعة السابعة مساءً على الصعيد الوطني حوالي 43 %