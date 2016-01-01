أنباء عن اكتساح للبيجيدي في بعض المدن ونتائج العالم القروي تصدمهم (نتائج جزئية عاجلة )
أخبارنا المغربية : سناء الوردي
أفادت مصادر من داخل العدالة والتنمية أن الحزب حقق نتائج جد إيجابية بمجموعة من المدن كطنجة وسلا والرباط وفاس وفقا لمراقبي الحزب بالمكاتب الانتخابية.
وأضافت مصادرنا أن قيادة العدالة والتنمية جد متخوفة من نتائج الاقتراع في العالم القروي خاصة وأن الأرقام الأولية لا تبشر بالخير وقد تؤثر كثيرا على الحصيلة النهائية.
نتائج بعض مكاتب التصويت :
طنجة أصيلة جماعة حجر النحل الدعيدعات:
العدالة والتنمية: 143
الاتحاد الدستوري: 73
الاصالة و المعاصرة: 31
المكتب 319 بجماعة اولاد حسون دائرة جليز النخيل:
الأصالة والمعاصرة 102
العدالة والتنمية 73
الحركة الشعبية 42
المكتب 27 مدرسة شكيب ارسلان بويسلان مكناس:
المصباح 101
الميزان 23
البام 17
دائرة الرشيدية المحلية :
1 العدالة والتنمية 220
2 التجمع الوطني للأحرار 189
3 اﻷصالة والمعاصرة 81
4 حزب الاستقلال 63
المكتب 275 المرينيين بفاس:
البيجيدي 136
الاستقلال 27
البام 20
مدرسة البوغاز سلا:
العدالة و التنمية : 124
الاصالة و المعاصرة : 23
التجمع الوطني للأحرار : 12
دائرة الرشيدية المحلية :
1 العدالة والتنمية 220
2 التجمع الوطني للأحرار 189
3 اﻷصالة والمعاصرة 81
4 حزب الاستقلال 63
الفنيدق مكتب باب سبتة
العدالة و التنمية 103
الأصالة و المعاصرة 34
التقدم و الاشتراكية 14
ويسلان مكناس:
المصباح 84
الحركة 10
البام 6
مدرسة الباستين بتارودانت:
أحرار 3
العدالة والتنمية 79
الأصالة والمعاصرة 7
الاستقلال 4
البيئة 2
الاشتراكي الموحد 2
الاتخاد الاشتراكي 10
الاتحاد الدستوري 1
سلا حي كريمة مدرسة الراضي السلاوي:
المصباح : 136
البام : 24
مدرسة الفتح بطنجة:
العدالة والتنمية: 102
الأصالة والمعاصرة: 12
الاتحاد الدستوري: 1
الأحرار: 4
الرشيدية المكتب 56 ولاد الحاج :
المصباح 93
البام 31
الحمامة 26
الميزان 22
المكتب رقم 8 بجماعة عيم لحصن إقليم تطوان:
الكتاب: 66
العدالة 38
البام: 26
المكتب رقم 55 سلا
العدالة والتنمية 94
الاحرار 49
الجرار 18
الحركة الشعبية 08
المنصور بمكناس:
العدالة و التنمية 124
فيدرالية اليسار 33
الأحرار 29
الاصالة و المعاصرة 28
الدائرة رقم 10 بأولاد برحيل إقليم تارودانت :
العدالة والتنمية 126
الاحرار 56
القنيطرة مكتب الحدادة
العدالة و التنمية 240
الاصالة و المعاصرة 45
مدينة أيت ملول
المكتب 141
مصباح 90
الجرار 27
مكتب 23
المصباح 85
الجرار 26
مكتب 24
المصباح 83
الجرار 23
مكتب 34
المصباح 121
الجرار 14
دوار الكاوصي:
العدالة والتنمية 140
الاصالة و المعاصرة 80
تيكمي الجديد ترميكت رقم المكتب 40
المصباح: 76
الميزان: 35
الجرار: 17
الكتاب: 9
الوردة+ الحمامة: 3
العين: 1
الباقي: 0
جهة أنفا مدرسة الخنساء:
العدالة والتنمية: 68 صوت،
الأصالة والمعاصرة: 24 صوت،
اليسار الديمقراطي: 19 صوت،
الاستقلال: 8 أصوات.
النتائج المحلية لمكتب التصويت 227 جماعة بوكراع..
الاستقلال:78
الأصالة والمعاصرة:32
العدالة: 16
الاتحاد الاشتراكي: 14
الحركة الشعبية:14
التقدم والاشتراكية:1
الأمل :1
الباقون 00
دائرة مراكش المدينة سيدي يوسف بن علي تسلطانت
نتائج أولية
العدالة والتنمية 114
الأصالة والمعاصرة 71
التجمع الوطني للأحرار 43
فيدرالية اليسار 6
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