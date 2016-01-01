أنباء عن اكتساح للبيجيدي في بعض المدن ونتائج العالم القروي تصدمهم (نتائج جزئية عاجلة )

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

أفادت مصادر من داخل العدالة والتنمية أن الحزب حقق نتائج جد إيجابية بمجموعة من المدن كطنجة وسلا والرباط وفاس وفقا لمراقبي الحزب بالمكاتب الانتخابية.

وأضافت مصادرنا أن قيادة العدالة والتنمية جد متخوفة من نتائج الاقتراع في العالم القروي خاصة وأن الأرقام الأولية لا تبشر بالخير وقد تؤثر كثيرا على الحصيلة النهائية.

نتائج بعض مكاتب التصويت :

طنجة أصيلة جماعة حجر النحل الدعيدعات:

العدالة والتنمية: 143

الاتحاد الدستوري: 73

الاصالة و المعاصرة: 31

المكتب 319 بجماعة اولاد حسون دائرة جليز النخيل:

الأصالة والمعاصرة 102

العدالة والتنمية 73

الحركة الشعبية 42

المكتب 27 مدرسة شكيب ارسلان بويسلان مكناس:

المصباح 101

الميزان 23

البام 17

دائرة الرشيدية المحلية :

1 العدالة والتنمية 220

2 التجمع الوطني للأحرار 189

3 اﻷصالة والمعاصرة 81

4 حزب الاستقلال 63

المكتب 275 المرينيين بفاس:

البيجيدي 136

الاستقلال 27

البام 20

مدرسة البوغاز سلا:

العدالة و التنمية : 124

الاصالة و المعاصرة : 23

التجمع الوطني للأحرار : 12

دائرة الرشيدية المحلية :

1 العدالة والتنمية 220

2 التجمع الوطني للأحرار 189

3 اﻷصالة والمعاصرة 81

4 حزب الاستقلال 63

الفنيدق مكتب باب سبتة

العدالة و التنمية 103

الأصالة و المعاصرة 34

التقدم و الاشتراكية 14

ويسلان مكناس:

المصباح 84

الحركة 10

البام 6

مدرسة الباستين بتارودانت:

أحرار 3

العدالة والتنمية 79

الأصالة والمعاصرة 7

الاستقلال 4

البيئة 2

الاشتراكي الموحد 2

الاتخاد الاشتراكي 10

الاتحاد الدستوري 1

سلا حي كريمة مدرسة الراضي السلاوي:

المصباح : 136

البام : 24

مدرسة الفتح بطنجة:

العدالة والتنمية: 102

الأصالة والمعاصرة: 12

الاتحاد الدستوري: 1

الأحرار: 4

الرشيدية المكتب 56 ولاد الحاج :

المصباح 93

البام 31

الحمامة 26

الميزان 22

المكتب رقم 8 بجماعة عيم لحصن إقليم تطوان:

الكتاب: 66

العدالة 38

البام: 26

المكتب رقم 55 سلا

العدالة والتنمية 94

الاحرار 49

الجرار 18

الحركة الشعبية 08

المنصور بمكناس:

العدالة و التنمية 124

فيدرالية اليسار 33

الأحرار 29

الاصالة و المعاصرة 28

الدائرة رقم 10 بأولاد برحيل إقليم تارودانت :

العدالة والتنمية 126

الاحرار 56

القنيطرة مكتب الحدادة

العدالة و التنمية 240

الاصالة و المعاصرة 45

مدينة أيت ملول

المكتب 141

مصباح 90

الجرار 27

مكتب 23

المصباح 85

الجرار 26

مكتب 24

المصباح 83

الجرار 23

مكتب 34

المصباح 121

الجرار 14

دوار الكاوصي:

العدالة والتنمية 140

الاصالة و المعاصرة 80

تيكمي الجديد ترميكت رقم المكتب 40

المصباح: 76

الميزان: 35

الجرار: 17

الكتاب: 9

الوردة+ الحمامة: 3

العين: 1

الباقي: 0

جهة أنفا مدرسة الخنساء:

العدالة والتنمية: 68 صوت،

الأصالة والمعاصرة: 24 صوت،

اليسار الديمقراطي: 19 صوت،

الاستقلال: 8 أصوات.

النتائج المحلية لمكتب التصويت 227 جماعة بوكراع..

الاستقلال:78

الأصالة والمعاصرة:32

العدالة: 16

الاتحاد الاشتراكي: 14

الحركة الشعبية:14

التقدم والاشتراكية:1

الأمل :1

الباقون 00

دائرة مراكش المدينة سيدي يوسف بن علي تسلطانت

نتائج أولية

العدالة والتنمية 114

الأصالة والمعاصرة 71

التجمع الوطني للأحرار 43

فيدرالية اليسار 6