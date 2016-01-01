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"البيجيدي" يحصل على 90 % من مجموع الأصوات في معقل شباط بفاس

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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"البيجيدي" يحصل على 90 % من مجموع الأصوات في معقل شباط بفاس "البيجيدي" يحصل على 90 % من مجموع الأصوات في معقل شباط بفاس

أخبارنا المغربية ـ فاس

أظهرت معطيات أولية غير رسمية حصول حزب العدالة والتنمية على نسبة تقارب 90 % من مجموع الأصوات بمدرسة إدريس الأول بزواغة ، المنطقة التي يقطن بها حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال والتي تعتبر معقل أنصاره و مناضلي حزبه.

و حصلت باقي الأحزاب مجتمعة على نسبة 10 % فقط.

 
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