بنكيران : العدالة و التنمية متقدم بشكل كبير و بفارق مريح عن الحزب الثاني

أخبارنا المغربية : الرباط

صرح عبد الاله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن حزبه متقدم بشكل كبير في اقتراع اليوم 7 أكتوبر و بفارق مريح عن الحزب الثاني، في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة.

و على ضوء النتائج الأولية لنتائج الانتخابات التشريعية، قال بنكيران في تصريح من مقر حزبه، أن الاخبار القادمة من مدن عديدة بينها مراكش، وطنجة، وسلا، وفاس تشير إلى تقدم كبير لـ "البيجيدي" .