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اقتراع 7 أكتوبر .. قائمة أبرز أسماء "العدالة و التنمية " التي حسمت فوزها و على رأسهم بنكيران

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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اقتراع 7 أكتوبر .. قائمة أبرز أسماء "العدالة و التنمية " التي حسمت فوزها و على رأسهم بنكيران

أخبارنا المغربية - الرباط    
أعلن حزب العدالة والتنمية، عن الأسماء التي حسمت فوزها رسميا بعدد من الدوائر الانتخابية في اطار اقتراع 7 أكتوبر ، و في مقدمتهم عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب
و فيما يلي لائحة الأسماء :
– عبد الإله بنكيران
– لحسن الداودي
– محمد الصديقي
– إدريس الازمي
– جامع معتصم
– محمد يتيم
– عبد العزيز العماري
– عبد القادر عمارة
– نجيب بوليف
– سمير عبد المولى
– نجاة الوافي

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