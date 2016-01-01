اقتراع 7 أكتوبر .. قائمة أبرز أسماء "العدالة و التنمية " التي حسمت فوزها و على رأسهم بنكيران

أخبارنا المغربية - الرباط

أعلن حزب العدالة والتنمية، عن الأسماء التي حسمت فوزها رسميا بعدد من الدوائر الانتخابية في اطار اقتراع 7 أكتوبر ، و في مقدمتهم عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب

و فيما يلي لائحة الأسماء :

– عبد الإله بنكيران

– لحسن الداودي

– محمد الصديقي

– إدريس الازمي

– جامع معتصم

– محمد يتيم

– عبد العزيز العماري

– عبد القادر عمارة

– نجيب بوليف

– سمير عبد المولى

– نجاة الوافي