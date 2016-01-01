اقتراع 7 أكتوبر .. قائمة أبرز أسماء "العدالة و التنمية " التي حسمت فوزها و على رأسهم بنكيران
بواسطة ساعة واحدة مضت
أخبارنا المغربية - الرباط
أعلن حزب العدالة والتنمية، عن الأسماء التي حسمت فوزها رسميا بعدد من الدوائر الانتخابية في اطار اقتراع 7 أكتوبر ، و في مقدمتهم عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب
و فيما يلي لائحة الأسماء :
– عبد الإله بنكيران
– لحسن الداودي
– محمد الصديقي
– إدريس الازمي
– جامع معتصم
– محمد يتيم
– عبد العزيز العماري
– عبد القادر عمارة
– نجيب بوليف
– سمير عبد المولى
– نجاة الوافي
شاشة أخبارنا
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
قيم هذا المقال
إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"
هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟