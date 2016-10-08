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الباكوري : " ايلا فاز البيجيدي فالانتخابات معرفت كيفاش داروا ليها "

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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الباكوري : " ايلا فاز البيجيدي فالانتخابات معرفت كيفاش داروا ليها " الباكوري : " ايلا فاز البيجيدي فالانتخابات معرفت كيفاش داروا ليها "

أخبارنا المغربية ـ الرباط 

استغرب الأمين العام السابق لحزب الاصالة والمعاصرة، مصطفى الباكوري،  من الاخبار المتداولة حول تصدر حزب العدالة والتنمية لنتائج اقتراع 7 أكتوبر ، في عدد من المدن و الجماعات.

و قال الباكوري في تصريح من مقر حزبه بالرباط "ايلا فاز البيجيدي معرفت كيفاش داروا ليها"، مؤكدا أن المعطيات المتوفرة لديه تشير إلى عكس ذلك و أن النتائج النهائية ستكون في مصلحة حزب الاصالة والمعاصرة .

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (7 تعليق)

1 | مواطن
هنيئا لحزب الاصالة والمعاصرة
بشرى للمغاربة فوز الاصالة يعني التغيير نحو الافضل الذي يرجاه الجميع
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/10/08 - 12:01
2 | حميدات سعيد
الفوز
عندك الحق!!!! عندما يكون حزبك مساند بكل إمكانيات وموارد من طرف من بيدهم الامر فكيف لحزب اخر ان يفوز !!!انت لي عارف ما يدور وكيفت جرت العملية
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/10/08 - 12:03
3 |
معرفتيش كدرو لها: حزب العدالة والتنمية له قاعة جماهيرية كبيرة عبر أنحاء المغرب وبالتالي حثما سيفوز بالرتبةالأولى .كل الذين شاركوا في الحملة الانتخابية غير مأجورين بل حبهم في الحزب هو الذي جعلهم يناضلون من أجله خلاف المرايقية الذي يتقاضون مائة درهم اليوم مع حزب وغدا مع اخر .
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0
تقرير كغير لائق 2016/10/08 - 12:03
4 | مغربي
العفو
نتمنى خسارة العدالة و التنمية بغض النظر عمن سيفوز
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0
تقرير كغير لائق 2016/10/08 - 12:19
5 | إدريس
القوالب
معرفتيش زعما كيداروا ليها انتوما خليتوه ينجح بش يدوز القرارات اللي مقدرتوش تدوزوها في الولاية الجاية.
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0
تقرير كغير لائق 2016/10/08 - 12:20
6 | حميدة - اشتوكة
الحر بالهمزة
هو له الحق فيما قاله: إذا فاز العدالة كيف تأتى له ذلك؟ فحزب الباكوري يعتمد على ترسانة من المقدمين والشيوخ والبزناسة فكيف لحزب منافس أن يفوز عليه ؟!
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0
تقرير كغير لائق 2016/10/08 - 12:26
7 | سلوى
ناري جابها فراسو
بسم الله عليك ياما تشييرتي اقرأ آية الكرسي
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0
تقرير كغير لائق 2016/10/08 - 04:10
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

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