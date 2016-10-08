الباكوري : " ايلا فاز البيجيدي فالانتخابات معرفت كيفاش داروا ليها "

أخبارنا المغربية ـ الرباط

استغرب الأمين العام السابق لحزب الاصالة والمعاصرة، مصطفى الباكوري، من الاخبار المتداولة حول تصدر حزب العدالة والتنمية لنتائج اقتراع 7 أكتوبر ، في عدد من المدن و الجماعات.

و قال الباكوري في تصريح من مقر حزبه بالرباط "ايلا فاز البيجيدي معرفت كيفاش داروا ليها"، مؤكدا أن المعطيات المتوفرة لديه تشير إلى عكس ذلك و أن النتائج النهائية ستكون في مصلحة حزب الاصالة والمعاصرة .