الباكوري : " ايلا فاز البيجيدي فالانتخابات معرفت كيفاش داروا ليها "
بواسطة ساعة واحدة مضت
أخبارنا المغربية ـ الرباط
استغرب الأمين العام السابق لحزب الاصالة والمعاصرة، مصطفى الباكوري، من الاخبار المتداولة حول تصدر حزب العدالة والتنمية لنتائج اقتراع 7 أكتوبر ، في عدد من المدن و الجماعات.
و قال الباكوري في تصريح من مقر حزبه بالرباط "ايلا فاز البيجيدي معرفت كيفاش داروا ليها"، مؤكدا أن المعطيات المتوفرة لديه تشير إلى عكس ذلك و أن النتائج النهائية ستكون في مصلحة حزب الاصالة والمعاصرة .
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