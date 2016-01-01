"فوزي الشعبي" يتغلب على الرباح بمدينة القنيطرة و هذه هي المدن التي اكتسحها البام في حصيلة مؤقتة
أخبارنا المغربية
اكتسح مرشح حزب الأصالة و المعاصرة "فوزي الشعبي" نتائج الانتخابات التشريعية بالقنيطرة متفوقا على وكيل لائحة العدالة و التنمية، عبد العزيز الرباح .
و في النتائج الأولية فقد تمكن البام أيضا من حصد مقعدين بمدينة وزان، و مقعدين بمدينة الحسيمة ومقعدين بوجدة و مقعد واحد بالخميسات ومقعد برلماني عن مدينة الخميسات وآخر بدائرة شالة كما حصد فؤاد العماري مقعدا بمدينة طنجة.
و في انتظار بقية النتائج الخاصة بحزب البام، فقد حصد هذا الأخير مقاعد أخرى بالجهة الشرقية و مدينة الراشدية و مدينة تازة و مدينة الناظور.
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