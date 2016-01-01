الرئيسية | سياسة | "فوزي الشعبي" يتغلب على الرباح بمدينة القنيطرة و هذه هي المدن التي اكتسحها البام في حصيلة مؤقتة

"فوزي الشعبي" يتغلب على الرباح بمدينة القنيطرة و هذه هي المدن التي اكتسحها البام في حصيلة مؤقتة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
"فوزي الشعبي" يتغلب على الرباح بمدينة القنيطرة و هذه هي المدن التي اكتسحها البام في حصيلة مؤقتة

أخبارنا المغربية 

اكتسح مرشح حزب الأصالة و المعاصرة "فوزي الشعبي" نتائج الانتخابات التشريعية بالقنيطرة متفوقا على وكيل لائحة العدالة و التنمية، عبد العزيز الرباح .

و في النتائج الأولية فقد تمكن البام أيضا من حصد مقعدين بمدينة وزان، و مقعدين بمدينة الحسيمة ومقعدين بوجدة و مقعد واحد بالخميسات ومقعد برلماني عن مدينة الخميسات وآخر بدائرة شالة كما حصد فؤاد العماري مقعدا بمدينة طنجة.

و في انتظار بقية النتائج الخاصة بحزب البام، فقد حصد هذا الأخير مقاعد أخرى بالجهة الشرقية و مدينة الراشدية و مدينة تازة و مدينة الناظور.

مجموع المشاهدات: 25368 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات