رشيد الطالبي العلمي يضمن مقعدا للاحرار في تطوان وهذا الحزب تصدر الانتخابات بالحسيمة
بواسطة 47 دقيقة مضت
أخبارنا المغربية :
علم موقع "أخبارنا المغربية"، أن رئيس مجلس النواب سابقا، رشيد الطالبي العلمي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، نجح في الفوز بمقعد برلماني بمدينة تطوان التي ترشح بها.
من ناحية أخرى، نجح حزب الأصالة والمعاصرة في الحصول على مقعدين بمدينة الحسيمة، ليحتل صدارة الأحزاب في الانتخابات التشريعية بعاصمة الريف.
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