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رشيد الطالبي العلمي يضمن مقعدا للاحرار في تطوان وهذا الحزب تصدر الانتخابات بالحسيمة

بواسطة أخبارنا المغربية 47 دقيقة مضت
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رشيد الطالبي العلمي يضمن مقعدا للاحرار في تطوان وهذا الحزب تصدر الانتخابات بالحسيمة

أخبارنا المغربية : 
علم موقع "أخبارنا المغربية"، أن رئيس مجلس النواب سابقا، رشيد الطالبي العلمي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، نجح في الفوز بمقعد برلماني بمدينة تطوان التي ترشح بها.
من ناحية أخرى،  نجح حزب الأصالة والمعاصرة في الحصول على مقعدين بمدينة الحسيمة، ليحتل صدارة الأحزاب في الانتخابات التشريعية بعاصمة الريف.

 

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