عاجل : تفاصيل المقاعد التي حسمها العدالة و التنمية لحدود الساعة
أخبارنا المغربية :
أعلن حزب العدالة والتنمية، قبل قليل عن المقاعد التي حسمها في اقتراع 7 أكتوبر، و جاءت كالتالي:
نتائج 36 دائرة أصل 92:
سلا المدينة 3 من اصل 4
سلا الجديدة 2 من 3
الرباط المحيط 2 من 4
الرباط شالة 2 من 3
وادي الذهب 1 من 2
طرفاية1 من 2
تمارة 2 من 4
مراكش 6 من 9
المحمدية 2 من 3
طنجة 3 من 5
اكادير2 من 4
انزكان2 من 3
اشتوكة أيت بها 1 من 3
تارودانت الجنوبية 2 من 4
تارودانت الشمالية 1 من 2
القنيطرة 2 من 4
الرشيدية 2 من 5
مكناس 2 من 6
تطوان 2 من 5
الدار البيضاء 18 من 26
الرحامنة 1 من 3
العيون 1 من 3
فحص انجرة 1 من 2
قلعة السراغنة 1 من 4
تزنيت 1 من 2
فاس 6 من 8
المضيق الفنيدق 1 من2
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