عاجل : تفاصيل المقاعد التي حسمها العدالة و التنمية لحدود الساعة

أخبارنا المغربية :

أعلن حزب العدالة والتنمية، قبل قليل عن المقاعد التي حسمها في اقتراع 7 أكتوبر، و جاءت كالتالي:

نتائج 36 دائرة أصل 92:

سلا المدينة 3 من اصل 4

سلا الجديدة 2 من 3

الرباط المحيط 2 من 4

الرباط شالة 2 من 3

وادي الذهب 1 من 2

طرفاية1 من 2

تمارة 2 من 4

مراكش 6 من 9

المحمدية 2 من 3

طنجة 3 من 5

اكادير2 من 4

انزكان2 من 3

اشتوكة أيت بها 1 من 3

تارودانت الجنوبية 2 من 4

تارودانت الشمالية 1 من 2

القنيطرة 2 من 4

الرشيدية 2 من 5

مكناس 2 من 6

تطوان 2 من 5

الدار البيضاء 18 من 26

الرحامنة 1 من 3

العيون 1 من 3

فحص انجرة 1 من 2

قلعة السراغنة 1 من 4

تزنيت 1 من 2

فاس 6 من 8

المضيق الفنيدق 1 من2