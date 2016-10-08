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عاجل : تفاصيل المقاعد التي حسمها العدالة و التنمية لحدود الساعة

بواسطة أخبارنا المغربية 48 دقيقة مضت
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عاجل : تفاصيل المقاعد التي حسمها العدالة و التنمية لحدود الساعة عاجل : تفاصيل المقاعد التي حسمها العدالة و التنمية لحدود الساعة

أخبارنا المغربية : 

أعلن حزب العدالة والتنمية، قبل قليل عن المقاعد التي حسمها في اقتراع 7 أكتوبر، و جاءت كالتالي:

 

نتائج 36 دائرة أصل 92:

سلا المدينة 3 من اصل 4

سلا الجديدة 2 من 3

الرباط المحيط 2 من 4

الرباط شالة 2 من 3

وادي الذهب 1 من 2

طرفاية1 من 2

تمارة 2 من 4

مراكش 6 من 9

المحمدية 2 من 3

طنجة 3 من 5

اكادير2 من 4

انزكان2 من 3

اشتوكة أيت بها 1 من 3

تارودانت الجنوبية 2 من 4

تارودانت الشمالية 1 من 2

القنيطرة 2 من 4

الرشيدية 2 من 5

مكناس 2 من 6

تطوان 2 من 5

الدار البيضاء 18 من 26

الرحامنة 1 من 3

العيون 1 من 3

فحص انجرة 1 من 2

قلعة السراغنة 1 من 4

تزنيت 1 من 2

فاس 6 من 8

المضيق الفنيدق 1 من2

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1 | الحسين أقشميح
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حاز أيضا على مقعد واحد ولأول مرة من أزيلال
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/10/08 - 12:44
2 |
حميد السميري من تاونات
نصر انشالله ولاية الثاني ديمى العدالة والتنمية ألف ألف ألف مبروك الدكتور عبد إلاه بنكيران
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/10/08 - 12:47
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

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