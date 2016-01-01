وزراء بنكيران يضمنون مقاعدهم في البرلمان

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تمكن وزراء العدالة و التنمية المرشحون في اللوائح المحلية من ضمان مقاعدهم بالبرلمان في الانتخابات التشريعية التي أجريت اليوم.

و فاز محمد نجيب بوليف، بدائرة طنجة، بينما فاز عزيز رباح، بمقعد بالقنيطرة، و إدريس الأزمي بفاس، ومصطفى الخلفي، بمدينة سيدي بنور.

كما فاز عبد القادر عمارة بمقعد بدائرة سلا الجديدة و لحسن الداودي على مستوى دائرة بني ملال.

و كنا في وقت سابق أعلنا فوز عبدالإله بنكيران بدائرة سلا.