وزراء بنكيران يضمنون مقاعدهم في البرلمان
بواسطة 34 دقيقة مضت
أخبارنا المغربية
تمكن وزراء العدالة و التنمية المرشحون في اللوائح المحلية من ضمان مقاعدهم بالبرلمان في الانتخابات التشريعية التي أجريت اليوم.
و فاز محمد نجيب بوليف، بدائرة طنجة، بينما فاز عزيز رباح، بمقعد بالقنيطرة، و إدريس الأزمي بفاس، ومصطفى الخلفي، بمدينة سيدي بنور.
كما فاز عبد القادر عمارة بمقعد بدائرة سلا الجديدة و لحسن الداودي على مستوى دائرة بني ملال.
و كنا في وقت سابق أعلنا فوز عبدالإله بنكيران بدائرة سلا.
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