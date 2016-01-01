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هذا هو عدد المقاعد التي حصل عليها حزب السنبلة لحد الساعة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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هذا هو عدد المقاعد التي حصل عليها حزب السنبلة لحد الساعة

أخبارنا المغربية :

حصل حزب الحركة الشعبية على 12 مقعداً برلمانياً، وفق ما كشفت عنه النتائج الأولية لانتخابات 7 أكتوبر.

و حصل محمد أوزين على مقعد بإفران، و فاز الفاضيلي باقليم الدريوش، و لعرج بالحسيمة و أمسكان بورزازات و الرحموني بالناظور، و سيمو بالعرائش، و حسن العنصر اموزار، و أيت عدي أوريكا و محمد مبديع بالفقيه بنصالح، و مقعد بشفشاون و حموش بالخميسات و الجماني بالداخلة.

 

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