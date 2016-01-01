وزير الداخلية يعلن رسميا تصدر حزب العدالة والتنمية للانتخابات التشريعية

أخبارنا المغربية ـ الرباط

أعلن وزارة الداخلية محمد حصاد ، قبل قليل، تصدر حزب العدالة والتنمية لتشريعيات 07 أكتوبر، بحصوله على 99 مقعد في اللوائح المحلية مقابل 80 مقعد لحزب الاصالة و المعاصرة .

وذكر حصاد في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الداخلية، أنه بعد فرز أكثر من 90 % من الأصوات في الدوائر المحلية و عددها 305، حصل حزب العدالة والتنمية على 99 مقعدا، ثم حزب الأصالة والمعاصرة بـ80 مقعدا، بينما حل حزب الاستقلال في المرتبة الثالثة بـ31 مقعدا.

و حل التجمع الوطني للأحرار في المرتبة الرابعة بـ30 مقعدا، متبوعا بحزب الحركة الشعبية بـ21 مقعدا، و الاتحاد الدستوري بـ16 مقعدا، ثم الاتحاد الاشتراكي بـ14 مقعدا، والتقدم والاشتراكية بسبعة مقاعد، في حين حصلت الحركة الديمقراطية الاجتماعية على 3 مقاعد، و فدرالية اليسار على مقعدين، بينما حصلت باقي الأحزاب على مقعدين .







