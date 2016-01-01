حزب الأصالة والمعاصرة يحتل المرتبة الأولى على صعيد جهة طنجة تطوان الحسيمة

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حتل حزب الأصالة والمعاصرة، على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، المرتبة الأولى بثمانية مقاعد، وذلك حسب النتائج الأولية للانتخابات التشريعية المعلن عنها، ليلة الجمعة-السبت، من طرف ولاية الجهة بعد فرز الأصوات بالنسبة ل90 بالمائة من مكاتب التصويت.

وحسب المعطيات الرسمية فقد حصل حزب الأصالة والمعاصرة على 8 مقاعد من أصل 29 مقعدا، وحزب العدالة والتنمية على 7 مقاعد، وحزب الاستقلال على ثلاثة مقاعد، والحركة الشعبية على ثلاثة مقاعد، والاتحاد الدستوري على ثلاثة مقاعد، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على مقعدين، وحزب التقدم والاشتراكية على مقعدين، وحزب التجمع الوطني للأحرار على مقعد واحد.

وقد بلغ عدد لوائح الترشيح، التي تنافست في الاستحقاقات التشريعية على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، التي تضم 8 دوائر انتخابية (دائرة طنجة أصيلة ودائرة تطوان ودائرة المضيق الفنيدق ودائرة الفحص انجرة ودائرة الحسيمة ودائرة وزان ودائرة شفشاون ودائرة العرائش)، 103 لائحة تضمنت مرشحي 23 هيئة سياسية حزبية وتحالفي أحزاب إضافة إلى لائحة مستقلة واحدة.

وكانت أربعة أحزاب سياسية تمكنت من تغطية جميع الدوائر الانتخابية بالجهة، وهي حزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وغطى كل من تحالف أحزاب اليسار الديمقراطي وحزب التقدم والاشتراكية سبع دوائر، وحزب جبهة القوى الديموقراطية والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري ست دوائر، ثم حزب الديمقراطيين الجدد والحركة الديمقراطية الاجتماعية خمس دوائر، وحزب النهضة والفضيلة وتحالف العهد والتجديد ثلاث دوائر.

فيما غطى حزب الشورى والاستقلال واليسار الأخضر المغربي وحزب البيئة والتنمية المستدامة وحزب النهضة دائرتين، ثم حزب الوسط الاجتماعي وحزب الإصلاح والتنمية وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب العهد الديمقراطي والمستقلون أصحاب رمز "الصمود" دائرة واحدة لكل واحد منهم.