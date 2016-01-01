عين السبع الحي المحمدي ...فوز عبد العزيز عماري و نزهة وافي و عادل البيطار و حسن بن عمر

فاز السادة عبد العزيز عماري و نزهة وافي و عادل البيطار و حسن بن عمر بالمقاعد الأربعة المخصصة لعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي ، وذلك برسم الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر 2016 .



وحسب النتائج الرسمية ، التي أعلنت عنها ولاية جهة الدار البيضاء - سطات ليلة الجمعة السبت ، فقد احتل السيد عماري عن حزب العدالة و التنمية المرتبة الأولى ، وجاء في المرتبة الثانية السيدة وافي عن نفس الحزب ،و فاز بالرتبة الثالثة السيد بيطار عن حزب الأصالة و المعاصرة ، وعادت الرتبة الرابعة للسيد بن عمر عن حزب التجمع الوطني للأحرار .



ووفق هذه النتائج ، فقد بلغت نسبة المشاركة على مستوى عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي 56ر29 بالمائة .



وقد تنافست بهذه العمالة 15 لائحة، تشمل 60 مرشحا، تباروا على أربعة مقاعد ، فيما بلغ عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية 223 ألف و 255 ناخبا، وبلغ عدد المصوتين 65 ألف و 984.



وتكتسي الاستحقاقات التشريعية أهمية كبرى لدى الناخبين والفاعلين السياسيين على صعيد جهة الدار البيضاء سطات ، التي تنتمي إليها هذه العمالة .



وتتوفر هذه الجهة على مؤهلات اقتصادية ومالية مهمة، لكونها من أكبر جهات المملكة من حيث الموارد والامتداد الجغرافي والسكاني، مما يجعل للانتخابات بها بعدا آخر يرفع من مستوى التنافس، ومن حدة التقاطب بين المرشحين.



وعرفت الجهة مشاركة أسماء لها وزنها في المشهد السياسي المحلي والوطني، والتي تراهن عليها أحزابها لاستقطاب أكبر عدد من أصوات الناخبين، نظرا لتمرسهم الكبير في العمل السياسي وقدرتهم على التواصل مع الناخبين، وهو ما يجعلها تحظى بمتابعة كبيرة من قبل المراقبين وعموم المواطنين.