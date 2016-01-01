الانتخابات التشريعية : النتائج النهائية غير الرسمية للائحتين المحلية و الوطنية

أخبارنا المغربية ـ الرباط أعلن وزارة الداخلية محمد حصاد ، قبل قليل، تصدر حزب العدالة والتنمية لتشريعيات 07 أكتوبر، بحصوله على 99 مقعد في اللوائح المحلية ... تفاصيل أكثر