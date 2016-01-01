البام يعلن عن موقفه النهائي من التحالف مع البيجيدي
أخبارنا المغربية : سناء الوردي
بعدما أصبحت نتائج الانتخابات التشريعية واضحة بنسبة تفوق 90% بتصدر العدالة والتنمية للسباق متبوعا بالأصالة والمعاصرة بفارق كبير عن أقرب مطارديهما، عاد الحديث مجددا عن إمكانية تحالف الغريمين مع بعضهما البعض من أجل قيادة حكومة جديدة .
الناطق الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة كان واضحا في هذا الأمر، إذ أكد في تصريح رسمي أنه لا تحالف مع العدالة والتنمية مستقبلا .
للإشارة فإن مجموعة من المحللين السياسيين كانوا قد فتحوا الباب أمام إمكانية تحالف الحزبين خاصة إذا تم تحت غطاء المحافظة على المصالح العليا للوطن والمواطنين ولتجنيب دخول البلاد في أزمة سياسية قد تطول لأشهر.
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