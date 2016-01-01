عاجل .. أول خروج اعلامي لبنكيران بعد فوزه بالانتخابات يوجه فيه بلاغا
أخبارنا المغربية - جمال مايس
نشر موقع البيجيدي بلاغا للأمين العام عبد الاله بنكيران يخبر فيه عموم الصحافيين بأنه لن يجري أي حوار في الوقت الراهن، وهذا نص البلاغ :
"يخبر الأخ الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الأستاذ عبد الإله ابن كيران الإخوة الصحافيين والاخوات الصحافيات بمختلف المنابر الإعلامية الوطنية والدولية أنه لن يجري حاليا أي حوار صحافي أو يدلي بتصريح."
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