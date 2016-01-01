هكذا شمت يتيم من القاضي الهيني بعد فوز العدالة والتنمية في انتخابات 7 أكتوبر !

أخبارنا المغربية - كريم المصلي

نشر محمد يتيم القيادي في العدالة والتنمية تدوينة غريبة يشمت فيها من القاضي الهيني ، حيث دعاه بطريقة ساخرة للنزول الى شوارع الرباط لتوزيع التمر والحليب .

ورد نشطاء فيسبوكيين على يتيم واعتبروا أنه كان عليه أن يلتفت لما سيقدمه خلال الولاية الثانية المرتقبة بدل الخوض في القيل والقال .

وهذا نص تدوينة يتيم : "يوم مشهود .. للقاضي المعزول السيد الهيني

احتفظ احد رواد الفايسبوك بهذه التدوينة للمسمى الهيني الذي وعد بسقوط حزب العدالة والتنمية والاحتفال بذلك بترويج التمر والحليب !! اين التمر وأين الحليب نوزعها على أنصار العدالة والتنمية ! سبق ان وعدت بالنزول في حملة مضادة في سلا !! هل سافرت خلال الحملة ؟؟".