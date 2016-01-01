خاص...تحالفات العدالة والتنمية شبه محسومة والمفاوضات انطلقت بالفعل
أخبارنا المغربية : المهدي الوافي
علمت أخبارنا المغربية من مصادر جد مطلعة أن قيادة العدالة والتنمية قد حسمت بالفعل في لائحة الأحزاب التي ستضمها إلى تحالفها الهادف إلى تشكيل الحكومة الجديدة التي سيقودها عبد الاله بنكيران.
وحسب مصادرنا فإن بنكيران يراهن بالدرجة الأولى على عدوه السابق حميد شباط ليكون حليفه الأول في المرحلة المقدمة، حيث أبدى استعداده للاستجابة للائحة مطالب الاستقلاليين التي وضعوها كشرط لأي تحالف مقبل.
بالإضافة إلى الاستقلال، ستضم الحكومة القادمة رفيق بنكيران في 5 سنوات الأخيرة نبيل بنعبد الله الذي أعلن عن استعداده لمواصلة المشوار معه، نفس الشيء ينطبق على الحركة الشعبية ، بينما سيكون الخاسر الأكبر هو التجمع الوطني للأحرار الذي سيجد نفسه مضطرا للعودة إلى مقاعد المعارضة .
هذا وأضافت مصادرنا أن المشاورات بين زعماء الأحزاب قد انطلقت بالفعل إذ يظل الوصول إلى اتفاق بين المصباح والميزان هو الفيصل .
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