يتيم : نتائج الانتخابات تعكس رغبة المغاربة في مواصلة إصلاحات حكومة بنكيران

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اعتبر محمد يتيم عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن محطة 07 أكتوبر هي لحظة تاريخية، لتكريس مسار الإصلاح في ظل الاستقرار.

و أكد يتيم أن النتائج عكست رغبة الشعب المغربي في مواصلة الإصلاحات التي باشرتها حكومة ابن كيران المنتهية ولايتها.

وأوضح يتيم خلال مشاركته مساء اليوم السبت 08 أكتوبر الجاري، في برنامج خاص على قناة "العربي"، أن تبوئ المغاربة حزب العدالة و التنمية مركز الصدارة، يعني أن الشعب يقول نعم لمواصلة الإصلاحات بقيادة "المصباح"، وهو أيضا اعتراف من غالبية المجتمع المغربي على أن الأداء الحكومي كان إيجابيا.