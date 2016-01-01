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على غرار السيسي في مصر .. مغربي يعرض مقر حزب الاتحاد الإشتراكي للبيع على موقع "ebay"و يقدم لشكر هدية للمشتري

بواسطة أخبارنا المغربية 6 دقيقة مضت
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على غرار السيسي في مصر .. مغربي يعرض مقر حزب الاتحاد الإشتراكي للبيع على موقع "ebay"و يقدم لشكر هدية للمشتري على غرار السيسي في مصر .. مغربي يعرض مقر حزب الاتحاد الإشتراكي للبيع على موقع "ebay"و يقدم لشكر هدية للمشتري

أخبارنا المغربية ـ ع. الوزاني

بعد النتائج الهزيلة التي حصل عليها في الاستحقاقات الانتخابية التي شهدها المغرب أمس الجمعة 7 أكتوبر، عرض يساري مغربي مقر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالرباط للبيع على موقع ebay،  في خطوة ساخرة مماثلة لعرض أحد المصريين ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، للبيع على ذات الموقع ، عقب الخطاب الذي ألقاه الرئيس المصري، الأربعاء 24 فبراير، لتدشين رؤية مصر لـ2030، حين عرض نفسه للبيع لإنقاذ بلاده قائلا: "والله لو ينفع أتباع لاتباع".

و في مواصفات عرضه ، كتب البائع الذي استعمل رمز USFP، وهي الأحرف الأولى من اسم الحزب باللغة الفرنسية  : ( همزة للبيع: المقر المركزي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الكائن بشارع العرعار بحي الرياض، الموقع ممتاز شوكة، المساحة 1000 متر مربع ).

و أضاف أن العرض هو " لمن يريد استثمار أمواله في مشروع مربح وخالٍ من مشاكل الورثة " ، مضيفا أن " البيع سيتم بالمزاد، ومن يُقدم أحسن عرض، سيربح الكاتب الاول للحزب، الهدية من حجم إكس إكس لارج".

وحدد المبلغ الذي ستبدأ به المزايدة على المقر و الزعيمادريس لشكر في 2000 دولار أميركي.

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