على غرار السيسي في مصر .. مغربي يعرض مقر حزب الاتحاد الإشتراكي للبيع على موقع "ebay"و يقدم لشكر هدية للمشتري
أخبارنا المغربية ـ ع. الوزاني
بعد النتائج الهزيلة التي حصل عليها في الاستحقاقات الانتخابية التي شهدها المغرب أمس الجمعة 7 أكتوبر، عرض يساري مغربي مقر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالرباط للبيع على موقع ebay، في خطوة ساخرة مماثلة لعرض أحد المصريين ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، للبيع على ذات الموقع ، عقب الخطاب الذي ألقاه الرئيس المصري، الأربعاء 24 فبراير، لتدشين رؤية مصر لـ2030، حين عرض نفسه للبيع لإنقاذ بلاده قائلا: "والله لو ينفع أتباع لاتباع".
و في مواصفات عرضه ، كتب البائع الذي استعمل رمز USFP، وهي الأحرف الأولى من اسم الحزب باللغة الفرنسية : ( همزة للبيع: المقر المركزي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الكائن بشارع العرعار بحي الرياض، الموقع ممتاز شوكة، المساحة 1000 متر مربع ).
و أضاف أن العرض هو " لمن يريد استثمار أمواله في مشروع مربح وخالٍ من مشاكل الورثة " ، مضيفا أن " البيع سيتم بالمزاد، ومن يُقدم أحسن عرض، سيربح الكاتب الاول للحزب، الهدية من حجم إكس إكس لارج".
وحدد المبلغ الذي ستبدأ به المزايدة على المقر و الزعيمادريس لشكر في 2000 دولار أميركي.
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