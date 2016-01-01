على غرار السيسي في مصر .. مغربي يعرض مقر حزب الاتحاد الإشتراكي للبيع على موقع "ebay"و يقدم لشكر هدية للمشتري

أخبارنا المغربية ـ ع. الوزاني

بعد النتائج الهزيلة التي حصل عليها في الاستحقاقات الانتخابية التي شهدها المغرب أمس الجمعة 7 أكتوبر، عرض يساري مغربي مقر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالرباط للبيع على موقع ebay، في خطوة ساخرة مماثلة لعرض أحد المصريين ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، للبيع على ذات الموقع ، عقب الخطاب الذي ألقاه الرئيس المصري، الأربعاء 24 فبراير، لتدشين رؤية مصر لـ2030، حين عرض نفسه للبيع لإنقاذ بلاده قائلا: "والله لو ينفع أتباع لاتباع".

و في مواصفات عرضه ، كتب البائع الذي استعمل رمز USFP، وهي الأحرف الأولى من اسم الحزب باللغة الفرنسية : ( همزة للبيع: المقر المركزي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الكائن بشارع العرعار بحي الرياض، الموقع ممتاز شوكة، المساحة 1000 متر مربع ).

و أضاف أن العرض هو " لمن يريد استثمار أمواله في مشروع مربح وخالٍ من مشاكل الورثة " ، مضيفا أن " البيع سيتم بالمزاد، ومن يُقدم أحسن عرض، سيربح الكاتب الاول للحزب، الهدية من حجم إكس إكس لارج".

وحدد المبلغ الذي ستبدأ به المزايدة على المقر و الزعيمادريس لشكر في 2000 دولار أميركي.