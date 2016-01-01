وهبي: الحديث داخل أوساط حزب "المصباح" عن استحقاق بن كيران لرئاسة الحكومة هو دخول في اختصاصات الملك الدستورية
أخبارنا المغربية – عبد الرحيم القــاسمي
قال عبد اللطيف وهبي، القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة ،في لقاء بثته القناة الثانية ليلة أمس السبت ،إن الحديث الذي يُـروّج داخل أوساط حزب العدالة والتنمية عن استحقاق عبد الإله بنكيران، الأمين العام لذات الحزب، لولاية ثانية هو "دخول في اختصاصات الملك الدستورية التي تخول له كامل الصلاحيات في اختيار رئيس الحكومة من الحزب الذي فاز بالأغلبية ولا شيء يُـلزمه باختيار الأمين العام للحزب"، على حد تعبيره.
إلى ذلك، أشار وهبي ،خلال نفس اللقاء التلفزي ،إلى أن "الشعب المغربي اختار حزب العدالة والتنمية لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، وبالتالي لا يمكن أن نعاقب الشعب على اختياراته"، نافياً في الوقت ذاته أن تكون في نية حزبه العمل على إفشال ائتلاف حكومي يقوده حزب "المصباح".
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