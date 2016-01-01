حزب الاستقلال يتمنى العودة للمشهد السياسي من بوابة التحالف مع حزب بنكيران في الحكومة المقبلة
بواسطة 29 دقيقة مضت
أخبارنا المغربية
أشارت مصادر متطابقة أن حزب الاستقلال مستعد للتحالف مع حزب العدالة و التنمية، إذا دعاه هذا الأخير لتشكيل الحكومة.
و كشف قيادي استقلالي أن الحزب تضرر بشكل كبير بسبب خروجه من الحكومة في التجربة السابقة ، وقد تراجع حضور حزب الاستقلال في المشهد السياسي في الانتخابات الأخيرة وفقد نسبة مهمة من المقاعد البرلمانية وهو الأمر الذي عزاه محللون إلى خروج الحزب للمعارضة مما يعني أنه سيحاول تلافي هذا الاختيار في المرحلة الراهنة.
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