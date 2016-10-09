بوغنبور : خمس نقاط تؤكد أن الصناديق في بلدان الجهل والتخلف لاتحدث التغيير
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
عقب إسدال الستار على الانتخابات التشريعية ، و التي آلت نتائجها النهائية لصالح حزب العدالة و التنمية الذي تصدرها بواقع 125 مقعدا ، توالت ردود الأفعال تباعا ، بين مسرور بهذه النتائج ، و ساخط عليها ، لاعتبارات عدة .
في هذا الصدد ، نشر الفاعل الحقوقي السيد عبد الرزاق بوغنبور ، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، تدوينة نارية عبر حسابه الخاص بالفيسبوك ، كشف من خلالها مجموعة من الحقائق الضائعة ، و التي لعبت لصالح إخوان بنكيران للفوز بولاية ثانية ، حيث قال : " من كان يؤمن باللعبة السياسية فقد انتهت يوم 07 أكتوبر آخر فصولها الدرامية ، والحاكم الفعلي سيواصل مهامه لخمس سنوات أخرى ، القوى الرافضة للعبة عليها أن تدرك أن الصناديق في بلدان الجهل والتخلف لاتحدث التغيير" .
واستطرد بوغنبور كلامه بالقول أن اعتبارات عدة ساهمت في فوز البيجيدي ، حيث قال : في تونس صرخة بائع متجول أدت إلى فرار بنعلي من تونس ، ومع ذلك أود أن أوضح :
1 - أن العدالة والتنمية استفاد بشكل كبير من دعم الدولة للبام ، والناس صوتت عقابا للدولة من منطلق كل ممنوع مرغوب ، دون أن ننسى الآلة التنظيمية لهذا الحزب وتواجدهم الاجتماعي بجانب الفئات الهشة قبل وبعد الانتخابات.
2 - البام حزب الدولة " ينضج " بهدوء للمراحل المقبلة ، عندما ينتهي " الباجدة " من تمرير كل الملفات القذرة واللاشعبية .
3 - الاستقلال انتهى زمن الاعتماد على التاريخ والحركة الوطنية لأننا أمام جيل أخر، على كل مناضل استقلالي أن يعيد قراءة كتاب النقد الذاتي للزعيم الراحل علال الفاسي ، غياب الرؤية خلال الخمس سنوات السابقة ساهم في تدني نتائجه .
4 الاتحاد الاشتراكي / التقدم والاشتراكية يجب أن يحددا فعلا هل هم جزء من اليسار أم من شيء آخر ، انتهى زمن السينيال على اليسار و الدوران لليمين.
5 - اليسار الجديد : ظاهرة صوتية وخطاباتها في الأغلب تجرح المغاربة بكافة أشكالهم ، والاعتماد على الفئة مثقفة ، بعضهم غير مسجل في اللوائح الانتخابية ، وأخرون غير مقتنعين باللعبة ، لايمكن الا أن يحقق مقعدين الرابح فيها المخزن بإشراكه لأحزاب كانت حتى الأمس القريب تقاطع اللعبة السياسية ، فهل يستطيع العودة الى مواقفه السابقة ولايمكن أن يحقق نتائج تسمح له بأن يصبح في مرتبة "الموظفين السامين" المعينين بظهائر ملكية.
و ختم بوغنبور كلامه بالقول : " لا حديث لي عن الاحزاب الادارية الاخرى ، من أسسها عليه أن يجتثها لأن زمن صلاحيتها قد انتهى ، كان يمكن أن يكون الرد أقوى لو ظلت الصناديق لوحدها أمام المسؤولين عنها وممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في اللعبة ، وكل انتخابات ونحن نحصي سنوات الضياع ".
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