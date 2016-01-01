"البـام" يطالب بتحقيق قضائي بسبب تشكيك "البيجيدي" في حياد السلطات و هذا ما قرره بخصوص التحالفات

أخبارنا المغربية - الرباط

أصدر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بلاغا عقب اجتماعه المنعقد يوم أمس السبت 08 أكتوبر الجاري بالرباط، حيث أكد على أنه " يسجل بكل فخر واعتزاز الانتصار السياسي الذي حققه في انتخابات السابع من أكتوبر 2016 والثقة التي وضعها الناخبون والناخبات في المشروع الديمقراطي الحداثي للحزب الذي هو جزء من مشروع البناء الديمقراطي للمغرب".

و حول نتائج الحزب في الانتخابات الحالية مقارنة مع اقتراع 2011 ، يضيف البلاغ ، أن المكتب السياسي لـ "البام" ، "يسجل بارتياح التقدم البارز في عدد المقاعد المحصل عليها سواء في اللوائح المحلية أو اللائحة الوطنية المتعلقة بالنساء والشباب والتي تجاوزت نسبتها 120 في المائة مقارنة بسنة 2011، كما أن نسبة حضور المرأة في الفريق النيابي الجديد للحزب تعدت 25 بالمائة كسابقة في المشهد الحزبي الوطني".

و بخصوص ما اعتبرها محاولات أحد الأحزاب (في اشارة للعدالة و التنمية) التشكيك في قدرة المؤسسات على إدارة العملية الانتخابية بخطاب مبني على التهديد والتخويف والترهيب، وفق نص البلاغ، طاب الأصالة والمعاصرة : أولا: بفتح تحقيق قضائي في الموضوع، ويسجل ثانيا بكل ارتياح الأجواء الشبه عادية التي تمت فيها الحملة الانتخابية وعمليات التصويت، إلا أن هذا لم يمنع الحزب من توجيه ما يقارب ال 80 شكاية للجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات وهو، للأسف، ما لم تتفاعل معه لحد الساعة اللجنة المذكورة، وهنا يشدد حزب الأصالة والمعاصرة على متابعته لمصير هذه الشكايات وتفعليه لباقي مساطر الطعن المقررة دستوريا وقانونيا باعتبارها آلية ديمقراطية في المجتمعات الحديثة.

و شكر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، كل المواطنات والمواطنين الذين صوتوا على برنامجه الانتخابي ومشروعه الديمقراطي الحداثي وحتى لأولئك الذين لم يصوتوا له، كما جدد التأكيد على تطبيقه ودفاعه عن برنامجه الانتخابي من أي موقع كيفما كان خاصة المعارضة المؤسساتية البناءة التي تضع مصلحة المواطن والوطن هدفها الأسمى، ضمن نسق يحكمه التغيير وتسوده روح المواطنة خدمة الوطن.

و عبر المكتب السياسي في ذات البلاغ، عن تقديره وافتخاره بكل المرشحات والمرشحين والمناضلات والمناضلين وكل أطر الحزب مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا، الذين دافعوا عن البرنامج الانتخابي لحزبهم ومشروعه الديمقراطي الحداثي وبرهنوا عن التزامهم الحزبي وتشبثهم بمسيرة البناء الديمقراطي والتغيير.

و جدد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة تأكيد موقفه المبدئي والثابت، فأي تحالف، كيفما كان نوعه، لا يمكن أن يكون إلا مع الأحزاب التي تتقاسم مع حزب الأصالة والمعاصرة نفس المرجعية الفكرية والمشروع الديمقراطي الحداثي.

وفي الختام ، عبر حزب الأصالة والمعاصرة عن تهانيه لكل الأحزاب المغربية بما فيها حزب العدالة والتنمية التي تصدر عدديا نتائج الانتخابات، وعلى الأجواء العامة التي تمت فيها استحقاقات السابع من أكتوبر 2016 رغم بعض الأحداث العرضية، " فلا رابح ولا خاسر في البدء والمنتهى، ومصلحة الوطن فوق الجميع" ، يضيف البلاغ.