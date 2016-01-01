منيب تصف أنصار البيجيدي بأصحاب "احفظ و اعرض" والعثماني يرد

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

لم يستسغ القيادي البارز في العدالة والتنمية سعد الدين العثماني التصريحات القوية التي أطلقتها الزعيمة اليسارية نبيلة منيب عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات والتي أعطت البيجيدي المرتبة الأولى، والتي وصفت فيها أتباعهم بأبناء مدرسة "حفظ و اعرض" بسبب غياب الحس النقدي لديهم .

العثماني قال في تدوينة فايسبوكية أن "قول نبيلة منيب التي لم يحصل حزبها على العتبة وطنيا بأن المصوتين على حزب العدالة والتنمية هم مجرد أبناء مدرسة « حفظ أو عرض » ولا يمتلكون حسا نقديا، ينم عن غياب الحس السياسي والذوق وكذلك دليل غياب الحس النقدي".

وأضاف العثماني أن " مليونا مغربي في المدن والقرى، في الأحياء الراقية والمتوسطة والفقيرة ينظر إليهم بالجملة بهذه الطريقة، هذا أمر غير مقبول، ويستوجب الاعتذار، ويفسر لماذا حصد هذا الحزب هذه النتائج، لأنه لا يقوم بأي نقد ذاتي، وإذا انهزم ديمقراطيا فالشعب هو المخطئ وهو الذي أساء الاختيار أما هم فمنزهون ومبرؤون. "

للإشارة فإن مجموعة من المتتبعين للوضع السياسي بالمغرب ذهبوا في نفس اتجاه نبيلة منيب مؤكدين أن القاعدة الثابتة التي تصوت للعدالة والتنمية متشبعة بفكر الطاعة العمياء "للقيادة" بغض النظر عن البرامج أو الإنجازات مما قلل من تأثير التصويت العقابي الذي تمت الدعوة إليه.