بعدما توقع سقوطه...بهاته العبارة "المنحطة" استقبل ضاحي خلفان فوز البيجيدي بالانتخابات التشريعية
أخبارنا المغربية
ضربت نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت أول أمس الجمعة، جميع توقعات جنرال الامارات ضاحي خلفان، بعدما توقع سقوط حزب العدالة و التنمية في الانتخابات.
وقال سامح عز الدين الصحافي المقيم بالسعودية أن ضاحي خلفان كان اول رد فعل له على نتيجة الانتخابات المغربية أنه سب الشعوب العربية الذين ينتخبون التيارات الاسلامية التي وصفها بالمتطرفة وقال : شعوب بنت كلب ..!!!
و كان ضاحي خلفان قد كتب في تدوينة سابقة السنة الماضية: إخوان المغرب سيسقطون سقوطا مدويا ..!!"، على اعتبار أن حزب العدالة و التنمية ما هو إلا فرع المغرب لجماعة الاخوان المسلمين.
شاشة أخبارنا
- هذه مضامين العرض الذي سيتقدم به بنكيران لإقناع شباط بالتحالف معه في الحكومة المقبلة
- السيبة هادي ...الحموشي فينك ؟ شاهد ماذا يقع لشرطة المرور في بوجدور
- خاص...تحالفات العدالة والتنمية شبه محسومة والمفاوضات انطلقت بالفعل
- هادشي لي بقا ناقص...الصقور يعتقلون لصا متلبسا بسرقة دراجة نارية والمفاجأة طلع عسكري وهذه المدينة التي يعمل بها
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟