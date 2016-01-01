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بعدما توقع سقوطه...بهاته العبارة "المنحطة" استقبل ضاحي خلفان فوز البيجيدي بالانتخابات التشريعية

بواسطة أخبارنا المغربية 8 دقيقة مضت
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بعدما توقع سقوطه...بهاته العبارة "المنحطة" استقبل ضاحي خلفان فوز البيجيدي بالانتخابات التشريعية

أخبارنا المغربية 

ضربت نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت أول أمس الجمعة، جميع توقعات جنرال الامارات ضاحي خلفان، بعدما توقع سقوط حزب العدالة و التنمية في الانتخابات.

وقال سامح عز الدين الصحافي المقيم بالسعودية أن ضاحي خلفان كان اول رد فعل له على نتيجة الانتخابات المغربية أنه سب الشعوب العربية الذين ينتخبون التيارات الاسلامية التي وصفها بالمتطرفة وقال : شعوب بنت كلب ..!!!

و كان ضاحي خلفان قد كتب في تدوينة سابقة السنة الماضية: إخوان المغرب سيسقطون سقوطا مدويا ..!!"، على اعتبار أن حزب العدالة و التنمية ما هو إلا فرع المغرب لجماعة الاخوان المسلمين. 

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