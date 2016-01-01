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عاجل ....صفعة الانتخابات تطيح بأول أمين عام لحزب منهزم

بواسطة أخبارنا المغربية 15 دقيقة مضت
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عاجل ....صفعة الانتخابات تطيح بأول أمين عام لحزب منهزم

 

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

بعد تعرض حزبه لهزيمة نكراء خلال استحقاق السابع من أكتوبر، قام الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، صلاح الدين مزوار، قبل قليل على تقديم استقالته رسميا من قيادة الحزب.

وحسب مصادر مطلعة، فإن مزوار قدم استقالته خلال اجتماع المكتب التنفيذي للحزب المنعقد اليوم لتدارس النتائج المحصل عليها.

هذا وكان الحزب قد فقد 17 مقعدا دفعة واحدة مقارنة بما حصل عليه خلال انتخابات 2011 ، ليكون مزوار أول ضحايا االبرلمان الجديد.

 

 

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