هذا رد فعل المكتب التنفيذي للأحرار بعد استقالة مزوار
أخبارنا المغربية - الرباط
رفض أعضاء المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار ، استقالة رئيسه صلاح الدين مزوار، مؤكدين أن الاخير لا يتحمل لوحده مسؤولية النتائج المتواضعة للحزب خلال اقتراع 7 أكتوبر.
و حسب مصادر مطلعة ، فان قيادة الحزب خاطبت مزوار بالقول "إذا استقلت سنستقيل معك."
و كان مزوار قد قدم استقالته خلال اجتماع المكتب التنفيذي للحزب المنعقد اليوم لتدارس أسباب النتائج المحققة ، حيث حصل الحزب على 37 مقعدا في الوقت الذي كان قد حصل على 45 مقعدا خلال الانتخابات التشريعية 2011.
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