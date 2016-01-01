هذا رد فعل المكتب التنفيذي للأحرار بعد استقالة مزوار

أخبارنا المغربية - الرباط

رفض أعضاء المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار ، استقالة رئيسه صلاح الدين مزوار، مؤكدين أن الاخير لا يتحمل لوحده مسؤولية النتائج المتواضعة للحزب خلال اقتراع 7 أكتوبر.

و حسب مصادر مطلعة ، فان قيادة الحزب خاطبت مزوار بالقول "إذا استقلت سنستقيل معك."

و كان مزوار قد قدم استقالته خلال اجتماع المكتب التنفيذي للحزب المنعقد اليوم لتدارس أسباب النتائج المحققة ، حيث حصل الحزب على 37 مقعدا في الوقت الذي كان قد حصل على 45 مقعدا خلال الانتخابات التشريعية 2011.