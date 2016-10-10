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هذا عدد الأصوات الذي حصلت عليه الأحزاب في اقتراع 7 أكتوبر و "العدالة و التنمية" يتجاوز مليون و نصف

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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هذا عدد الأصوات الذي حصلت عليه الأحزاب في اقتراع 7 أكتوبر و "العدالة و التنمية" يتجاوز مليون و نصف هذا عدد الأصوات الذي حصلت عليه الأحزاب في اقتراع 7 أكتوبر و "العدالة و التنمية" يتجاوز مليون و نصف

أخبارنا المغربية ـ مروان بنصالح

تصدر حزب العدالة والتنمية قائمة عدد الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب السياسية الفائزة بمقاعد الدائرة الوطنية للشباب والنساء، فحسب محضر اللجنة الوطنية للإحصاء، فاز أتباع بنكيران بأزيد من مليون و600 ألف صوت، و بالتحديد 1618963 صوتا، محققا 27 مقعدا ، تلاه حزب الأصالة والمعاصرة في المرتبة الثانية بـ  1216552 صوت، حيث حقق 21 مقعدا في الدائرة الوطنية.

و في  الصف الثالث حل حزب الاستقلال بـ 620041 صوتا ، منحته 11 مقعدا في الدائرة الوطنية، بينما احتل حزب التجمع الوطني للأحرار الصف الرابع بأزيد من 554 ألف صوت ، ثم الحركة الشعبية بأزيد من 397 ألف صوت، و حزب الاتحاد الاشتراكي بأزيد من 359 ألف صوت، فحزب التقدم والاشتراكية الحاصل على حوالي 274 ألف صوت، ثم الاتحاد الدستوري في المرتبة الأخيرة بـ 26372 صوتا.

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1 | زهير
السباق
اليسار الذي تتراسه المسماة نبيلة منيب الراسبة في الامتحان كم عدد الاصوات التي حصلت عليها اللاءحة التي تراستها ؟ ؟ ؟. هل لك الجراة ان تقدمي استقالتك من الحزب...
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0
تقرير كغير لائق 2016/10/10 - 12:58
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