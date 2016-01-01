سابقة..."البيجيدي" يحقق أرقاما غير مسبوقة في تاريخ الانتخابات بالمغرب

نورالدين ثلاج-أخبارنا المغربية

كشفت الأرقام التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية في عدة دوائر عن فوز انتخابي وسياسي كبير، وذلك بعد حصول بعض لوائحه على أصوات تراوحت بين 40 و60 ألف، وهي أرقام غير مسبوقة في تاريخ الانتخابات المغربية.

وحسب يومية "أخيار اليوم"، فقد حصد حزب "البيجيدي" في دائرة طنجة أصيلة، التي تزعمها وزير النقل، نجيب بوليف، على أزيد من 60 ألف صوت، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الانتخابات المغربية، وحصل بموجبه على ثلاثة مقاعد من أصل خمسة.

كما فاز الحزب في الانتخابات بمقعدين في 22 دائرة انتخابية بأصوات مرتفعة، فاقت 40 ألف صوت حصلت عليها لائحة وزير الميزانية، إدريس الأزمي في فاس. كما دخل الحزب العالم القروي بقوة، وحصل لأول مرة على مقعد في 4 دائرة.

نساء المصباح فزن أيضا بمقاعد غير مسبوقة داخل الحزب، منهن 4 نساء فزن في أربع دوائر محلية، منها دائرة قروية (الفحص أنجرة)، وبلغ عدد النساء الفائزات 26 في المجموع.