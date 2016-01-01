الملك يستقبل بنكيران لتشكيل الحكومة الجديدة
أخبارنا المغربية :
كشفت عدة مصادر إعلامية في الساعات الاخيرة ، أن الملك محمد السادس، سيستقبل يوم الجمعة المقبل، بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء ،عبد الإله بنكيران ، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، حيث سيكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة، و موازاة مع هذه الانباء ذهب مصادر أخرى الى التاكيد على أن الاستقبال الملكي لبنكيران سيكون اليوم الاثنين، في انتظار صدور بلاغ رسمي حول هذا الموضوع .
و كانت "ايلاف المغرب" قد أعلنت أن الملك محمد السادس سيستقبل يوم غد الثلاثاء 11 أكتوبر الجاري، في القصر الملكي بالدار البيضاء مجموعة كبيرة من السفراء ( حوالي 70 سفيرا ) الذين جرى تعيينهم في مجلس وزاري عقد بالعيون في 6 فبراير الماضي.
شاشة أخبارنا
عاجل ....صفعة الانتخابات تطيح بأول أمين عام لحزب منهزم
أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج بعد تعرض حزبه لهزيمة نكراء خلال استحقاق السابع من أكتوبر، قام الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، صلاح الدين مزوار، ... تفاصيل أكثر
- اعتداء على الصحفية بشرى الضو و محاولة خنق كاميرامان بمقر حزب الاستقلال و هذا ما وقع (فيديو)
- بعد نتائجه الكارثية، لشكر يغير لهجته ويطمع في كرسي وزاري
- موقف " الشيخ شمس الدين الجزائري " من المونيكة الجنسية و هذا حكم الإسلام فيها
- وجوه سياسية بارزة بجهة الرباط تحتفظ بمقعدها داخل البرلمان وأخرى خرجت خالية الوفاض
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟