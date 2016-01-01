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الملك يستقبل بنكيران لتشكيل الحكومة الجديدة

بواسطة أخبارنا المغربية 19 دقيقة مضت
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الملك يستقبل بنكيران لتشكيل الحكومة الجديدة الملك يستقبل بنكيران لتشكيل الحكومة الجديدة

أخبارنا المغربية :

كشفت عدة مصادر إعلامية في الساعات الاخيرة ، أن الملك محمد السادس، سيستقبل يوم الجمعة المقبل، بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء ،عبد الإله بنكيران ، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، حيث سيكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة، و موازاة مع هذه الانباء ذهب مصادر أخرى الى التاكيد على أن الاستقبال الملكي لبنكيران سيكون اليوم الاثنين، في انتظار صدور بلاغ رسمي حول هذا الموضوع .

و كانت "ايلاف المغرب" قد أعلنت أن الملك محمد السادس سيستقبل يوم غد الثلاثاء 11 أكتوبر الجاري، في القصر الملكي بالدار البيضاء مجموعة كبيرة من السفراء ( حوالي 70 سفيرا ) الذين جرى تعيينهم في مجلس وزاري عقد بالعيون في 6 فبراير الماضي.

 

 

 
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