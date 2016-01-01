هكذا وصفت اسبانيا انتخابات 7 أكتوبر بالمغرب

وصفت الحكومة الاسبانية سير انتخابات سابع أكتوبر ب"النموذجية"، مشيرة إلى أنها تجسد "بجلاء" التزام الفاعلين السياسيين والمؤسسات بالمغرب بمسلسل الإصلاح الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس.



وأوضحت الحكومة الاسبانية في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن حكومة مدريد "تهنئ شعب المغرب الصديق وسلطاته على السير المثالي للانتخابات التشريعية التي جرت يوم سابع أكتوبر بالمغرب".



وأضاف المصدر ذاته أن "هذه الانتخابات تعد مثالا واضحا على التزام الناخبين والأحزاب السياسية والمؤسسات تجاه الحكامة الديمقراطية في إطار مسلسل الإصلاح الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس".



وتابع البلاغ أن إسبانيا والمغرب واصلا، خلال الولاية التشريعية الأخيرة بالمغرب، تعزيز علاقات التعاون بينهما في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات وفي جميع المؤسسات.



وخلص المصدر ذاته إلى أن ذلك أعطى محتوى ل"العلاقة الثنائية الممتازة المبنية على أساس متين من الاحترام والثقة، ويبشر بمستقبل مليء بالفرص لإعطاء دفعة جديدة لتعاون مفيد للبلدين وللمنطقة الأورو-متوسطية".