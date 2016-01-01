أي مستقبل سياسي ينتظر الأحزاب التي " تنشط البطولة " و لم تحصل على أي مقعد بالبرلمان ؟

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

بعدما أسدل الستار على وقائع الانتخابات البرلمانية ، و تسجيل فوز أحزاب معدودة بمقاعد برلمانية متباينة ، لاحظ العديد من المتتبعين أن أزيد 15 حزبا سياسيا بين الأحزاب التي شاركت في هذا الاستحقاق الوطني ، لم يتحصل مرشحوها ولو على مقعد وحيد ، في واقعة غريبة تستدعي طرح علامات استفهام عريضة بخصوص المستقبل السياسي لهذه الأحزاب التي ظلت على مرة التاريخ في الهامش ، " تنشط البطولة " ، ولا تقدم أي إضافة مرجوة للمشهد السياسي ، على الأقل تفعيل واجبها في تأطير الشباب وفق المبادئ التي تتبناها كل هيئة سياسية على حدا .

التواجد الدائم لهذه الأحزاب داخل المشهد السياسي يستوجب فعلا محاسبتها ، بعدما فشلت في حشد ثقة الناخبين خلال محطات عديدة ، لاسيما أنها تستفيد بشكل مستمر من المال العام ، دون أن تقدم أي إضافة تذكر ، ما يجعل أمر التفكير في حل هذه الأحزاب وارد و ضروري ، خاصة أن هذا الزخم الكبير فيما يخص عدد الأحزاب المغربية ، لن يزيد المشهد السياسي إلا سوداوية و توترا ، حيث جاءت المطالب مرارا داعية إلى تقليص عدد الأحزاب ، سيرا على ما قائم في كل الدول الديموقراطية .