الرئيسية | سياسة | ارتباك داخل "الحمامة" بعد تشبث مزوار باستقالته، وهذه آخر المستجدات

ارتباك داخل "الحمامة" بعد تشبث مزوار باستقالته، وهذه آخر المستجدات

بواسطة أخبارنا المغربية 9 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
ارتباك داخل "الحمامة" بعد تشبث مزوار باستقالته، وهذه آخر المستجدات

 

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

أفادت مصادر من داخل حزب التجمع الوطني للأحرار أن الأمين العام المستقيل لازال متشبثا بالاستقالة التي قدمها رغم كل محاولات باقي القياديين لثنيه عن قراره.

وأضافت ذات المصادر أن الحزب أصبح الآن بين يدي أنيس بيرو الذي يقود لجنة رباعية شكلت لهذا الغرض وهدفها تدبير أمور التجمع الوطني للأحرار إلى حين انعقاد المؤتمر الوطني دجنبر القادم أو تراجع مزوار عن استقالته مادام أن المكتب التنفيذي لم يقبلها بعد.

من جهة أخرى علمت أخبارنا أن الحزب بدأ يعرف انقساما بسبب الموقف من المشاركة في الحكومة، ففي الوقت الذي يدفع تيار الطالبي ومزوار في اتجاه المقاطعة ، يرى قياديون آخرون أن على الحزب قبول العرض إن تقدم به بنكيران .

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات