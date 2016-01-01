ارتباك داخل "الحمامة" بعد تشبث مزوار باستقالته، وهذه آخر المستجدات
أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج
أفادت مصادر من داخل حزب التجمع الوطني للأحرار أن الأمين العام المستقيل لازال متشبثا بالاستقالة التي قدمها رغم كل محاولات باقي القياديين لثنيه عن قراره.
وأضافت ذات المصادر أن الحزب أصبح الآن بين يدي أنيس بيرو الذي يقود لجنة رباعية شكلت لهذا الغرض وهدفها تدبير أمور التجمع الوطني للأحرار إلى حين انعقاد المؤتمر الوطني دجنبر القادم أو تراجع مزوار عن استقالته مادام أن المكتب التنفيذي لم يقبلها بعد.
من جهة أخرى علمت أخبارنا أن الحزب بدأ يعرف انقساما بسبب الموقف من المشاركة في الحكومة، ففي الوقت الذي يدفع تيار الطالبي ومزوار في اتجاه المقاطعة ، يرى قياديون آخرون أن على الحزب قبول العرض إن تقدم به بنكيران .
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