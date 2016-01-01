قيادية بـ"البيجيدي" تتهم سلطات خريبكة بتزوير نتائج اقتراع 7 أكتوبر

نورالدين ثلاج من خريبكة

اتهمت البرلمانية السابقة و وصيفة وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية بدائرة خريبكة، ربيعة طنينشي، السلطات الإقليمية بتزوير نتائج اقتراع الجمعة 7 أكتوبر من الشهر الجاري، وحرمان الحزب من مقعد ثان.

القيادية بمصباح خريبكة في تصريح لجريدة أخبارنا المغربية، أكدت أن حزب العدالة والتنمية يستحق الفوز بمقعدين بدل واحد، إلا أن التزوير وبلطجية السلطات الإقليمية فعلوا فعلتهم وقتلوا الديمقراطية وحرموا المصباح من مقعده الثاني.

ذات المتحدة استنكرت ما وقع بدائرة خريبكة قائلة : "شخصيا أستنكر ما وقع في دائرة خريبكة، إذ أصبح للتزوير قواعد تصوت له...فإلى حدود فجر يوم السبت، ثلاثة أحزاب مقصية من الفوز، وبحملة من السلطة بكل مكوناتها انتزع مقعد من العدالة والتنمية ومنح لحزب الجرار في خرق سافر للقانون وضدا على إرادة الساكنة التي صوتت للمصباح.

وأعلنت ربيعة عن عزمها مواجهة التحكم بإقليم خريبكة الذي يجد دعما ومساندة من السلطات الإقليمية.