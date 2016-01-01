هذه هي دلالات استقبال الملك محمد السادس لبنكيران و تجديد الثقة به لترؤس الحكومة المقبلة

أخبارنا المغربية ــ ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺗﻲ

ﺍﺳﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ، ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪﻻﻟﻪ ﺑﻦ ﻛﻴﺮﺍﻥ ﻭﺃﺳﻨﺪ ﻟﻪ ﻟﻪ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ، ﻭﺍﺿﻌﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﺪﺍ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻠﻐﻮ ﻭ ﺍﻟﻠﻐﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻄﻠﻖ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﻦ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺗﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﻭ ﻋﺒﺪﺍﻻﻟﻪ ﺑﻦ ﻛﻴﺮﺍﻥ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻟﺜﻘﺘﻪ ﻓﻴﻪ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ، ﻟﻜﻦ ﺍﺗﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺸﺒﺘﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﻳﻤﺎﻧﺎ ﺑﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺣﻘﻖ ﻧﻘﻠﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﻢ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻻ ﻣﺠﺎﻝ ﻟﻠﻨﻜﻮﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ.

ﻟﻘﺪ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ ﺑﻦ ﻛﻴﺮﺍﻥ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ، ﻓﻬﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﻳﺴﻴﺮ ﻭﺛﺎﻧﻮﻱ ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻭ ﺗﺴﻄﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻗﻮﻱ ﻭﻣﻤﻜﻦ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﺱ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻭﻻﻳﺘﻬﺎ .. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﺗﺄﺯﻣﺎ ، ﻓﺎﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺨﻠﻖ ﺟﻮﺍ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻣﺸﺤﻮﻧﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻛﺎﺭﺛﻴﺔ ﺟﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺑﺴﻼﻡ ﻭ ﺑﺤﻜﻤﺔ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ .

و يمكن القول أن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻟﺒﻨﻜﻴﺮﺍﻥ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ، ﻭ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺍﻻﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ.