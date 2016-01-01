هذه رؤية بنكيران للائتلاف الحكومي المقبل

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

شرع رئيس الحكومة المعين عبد الالاه بنكيران في إعداد المنهجية التي سيعتمدها خلال عملية تشكيل حكومته الثانية والتي كلفه العاهل المغربي باختيار مكوناتها بعد تصدر حزبه للسباق الانتخابي الأخير، حيث جرى الاتفاق داخل الأمانة العامة على ضرورة الاستفادة من أخطاء الماضي والذي جعلت حكومة 2011 هشة وآيلة للسقوط في أي لحظة.

المخطط الجديد للبيجيدي يقوم على ضرورة توسيع قاعدة الأحزاب المشاركة في الحكومة، لكي يضمن من جهة استقرارها ومن جهة ثانية حتى يضعف أكثر المعارضة والتي يسعى جاهدا إلى جعلها حكرا فقط على الأصالة والمعاصرة وحزب أو حزبين آخرين.

وفي هذا الصدد، فإن تصور بنكيران لحكومته الجديدة يقوم على المحافظة على الأحزاب التي شاركت معه حاليا مع إدخال كل من الاستقلال والاتحاد الاشتراكي ليكون الأمر أشبه بحكومة ائتلاف وطني.