أفراد من الأسرة الملكية صوتوا لصالح هذا الحزب !

أخبارنا المغربية - الرباط

تداولت بعض المواقع الإلكترونية أنباء عن تصويت أفراد من العائلة الملكية لصالح حزب العدالة و التنمية في الانتخابات التشريعية الي نظمت بالمغرب يوم الجمعة 7 أكتوبر الجاري.

ذات المصادر أوضحت أن تصويت بعض أفراد العائلة الملكية لصالح حزب المصباح الفائز بالانتخابات، هو تصويت لمن يستحق ، و تعبير من اقتناعهم بأن العدالة و التنمية هو الأصلح لقيادة البلاد في الفترة الحالية الى جانب الملك محمد السادس .