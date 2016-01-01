أفراد من الأسرة الملكية صوتوا لصالح هذا الحزب !
أخبارنا المغربية - الرباط
تداولت بعض المواقع الإلكترونية أنباء عن تصويت أفراد من العائلة الملكية لصالح حزب العدالة و التنمية في الانتخابات التشريعية الي نظمت بالمغرب يوم الجمعة 7 أكتوبر الجاري.
ذات المصادر أوضحت أن تصويت بعض أفراد العائلة الملكية لصالح حزب المصباح الفائز بالانتخابات، هو تصويت لمن يستحق ، و تعبير من اقتناعهم بأن العدالة و التنمية هو الأصلح لقيادة البلاد في الفترة الحالية الى جانب الملك محمد السادس .
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